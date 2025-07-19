Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Селтик — Ньюкасл Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Талалаев: возможно, «Балтика» сыграет не на оптимальной свежести со «Спартаком»

Талалаев: возможно, «Балтика» сыграет не на оптимальной свежести со «Спартаком»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал возможную степень усталости свой команды в предстоящем выездном матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком», который пройдёт 26 июля.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нет ли опасений, что к матчу со «Спартаком» накопится усталость? Опасений перед «Спартаком» нет. Потому что мы ещё не набрали оптимальную форму, ещё работаем. У нас остался до сентября всего один недельный цикл, как раз перед «Спартаком». Я могу сказать, что мои футболисты будут работать в этом цикле очень-очень сильно. Потом игры идут каждый третий-четвёртый день, поэтому мы надеемся, что они выдержат эту работу. Может быть, мы отыграем не на оптимальной свежести со «Спартаком», но зато это даст результат в последующих играх, в том числе кубковых», — приводит слова Талалаева пресс-служба «Балтики».

18 июля в выездном матче 1-го тура РПЛ калининградцы сыграли вничью со счётом 1:1 с московским «Динамо».

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026

Видео: Салют в Калининграде в честь чемпионства «Балтики» в Первой лиге

Материалы по теме
«Мы готовились, и всё равно он своё бело-синее дело сделал». Талалаев — об игре Бителло
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android