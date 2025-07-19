Талалаев: возможно, «Балтика» сыграет не на оптимальной свежести со «Спартаком»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал возможную степень усталости свой команды в предстоящем выездном матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком», который пройдёт 26 июля.

«Нет ли опасений, что к матчу со «Спартаком» накопится усталость? Опасений перед «Спартаком» нет. Потому что мы ещё не набрали оптимальную форму, ещё работаем. У нас остался до сентября всего один недельный цикл, как раз перед «Спартаком». Я могу сказать, что мои футболисты будут работать в этом цикле очень-очень сильно. Потом игры идут каждый третий-четвёртый день, поэтому мы надеемся, что они выдержат эту работу. Может быть, мы отыграем не на оптимальной свежести со «Спартаком», но зато это даст результат в последующих играх, в том числе кубковых», — приводит слова Талалаева пресс-служба «Балтики».

18 июля в выездном матче 1-го тура РПЛ калининградцы сыграли вничью со счётом 1:1 с московским «Динамо».

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