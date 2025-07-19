«Галатасарай» согласовал трансфер Осимхена € 75 млн, включив необычное условие — Романо

Итальянский «Наполи» принял рекордное предложение турецкого «Галатасарая» о трансфере 26-летнего нигерийского форварда Виктора Осимхена за € 75 млн. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, турецкий гранд гарантированно выплатит за переход € 40 млн сейчас и € 35 млн следующим летом. При этом в контракте игрока добавлено необычное условие: пункт, согласно которому Виктор в течение двух следующих лет не сможет вернуться в чемпионат Италии.

Отмечается, что на данный момент идёт согласование последних деталей сделки, таких как пункт о последующей продаже.

Ранее другой инсайдер Николо Скира заявил, что нигерийский форвард подпишет контракт до 2030 года, по которому будет получать € 18 млн за сезон.

В минувшем сезоне Осимхен играл за «Галатасарай» на правах аренды. Он забил 37 голов и сделал восемь результативных передач в 41 матче во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с «Наполи» рассчитано до лета 2026 года.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: