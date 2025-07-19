Гасилин раскритиковал атаку «Динамо» после потери очков в матче с «Балтикой»

Экс-нападающий «Зенита» и телеэксперт Алексей Гасилин высказался об атаке московского «Динамо» в матче первого тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (1:1).

«Совсем слабо динамовцы играют в атаке. Для меня пока не вписывается Иван Сергеев. Мы понимаем, что это футболист сборной России и игрок хорошего уровня, но на сегодняшний день он показывает не самую яркую игру. У «Динамо» было не так много шансов в атаке, подходов.

Мне импонирует, что балтийцы не приехали играть от обороны, они тоже выбегали в контратаки, создавали моменты, да и в первом тайме опасный штрафной мог привести ко второму голу», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

Встреча между «Динамо» и «Балтикой» стала матчем открытия нового сезона РПЛ-2025/2026. Благодаря данному результату калининградский клуб возглавил турнирную таблицу. Напомним, по итогам прошлого сезона «Балтика» выиграла Первую лигу и получила путёвку в РПЛ, а бело-голубые заняли пятое место в РПЛ.

30-летний Иван Сергеев перебрался в «Динамо» в летнее межсезонье из «Крыльев Советов». Как сообщают СМИ, стоимость трансфера составила € 3,8 млн.

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Самая крупная победа «Динамо»: