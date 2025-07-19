Карпин ответил на вопрос о Лаксальте, пропустившем первую игру «Динамо» в новом сезоне РПЛ

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопрос об уругвайском латерале Диего Лаксальте, который пропустил матч первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с «Балтикой» (1:1).

— Вы собираетесь использовать Диего Лаксальта на левом фланге обороны?

— Когда он будет здоров, посмотрим, — приводит слова Карпина пресс-служба бело-голубых.

Отметим, во встрече с калининградцами позицию слева в обороне занял россиянин Дмитрий Скопинцев.

32-летний Лаксальт выступает за московский клуб с 2021 года после перехода из «Милана». Всего в его активе 78 сыгранных матчей, в которых он отметился пятью результативными передачами.

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