Карпин ответил на вопрос о Лаксальте, пропустившем первую игру «Динамо» в новом сезоне РПЛ
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Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин ответил на вопрос об уругвайском латерале Диего Лаксальте, который пропустил матч первого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 с «Балтикой» (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 12' 1:1 Касерес – 48'
— Вы собираетесь использовать Диего Лаксальта на левом фланге обороны?
— Когда он будет здоров, посмотрим, — приводит слова Карпина пресс-служба бело-голубых.
Отметим, во встрече с калининградцами позицию слева в обороне занял россиянин Дмитрий Скопинцев.
32-летний Лаксальт выступает за московский клуб с 2021 года после перехода из «Милана». Всего в его активе 78 сыгранных матчей, в которых он отметился пятью результативными передачами.
Самая крупная победа «Динамо»:
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