Корнаухов назвал вероятную причину потери очков «Динамо» в матче с «Балтикой»
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Экс-защитник ЦСКА и телеэксперт Олег Корнаухов прокомментировал итоги матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и калининградской «Балтикой» (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 12' 1:1 Касерес – 48'
«Видимо, «Динамо» ещё не готово полностью. Слаженных взаимодействий было очень мало, какие‑то индивидуальные действия проскальзывали, но именно целостности «Динамо» пока не показало», — сказал Корнаухов в эфире телеканала «Матч ТВ».
На 12-й минуте встречи нападающий «Балтики» Брайан Хиль открыл счёт. На 48-й минуте защитник столичного «Динамо» Хуан Касерес забил ответный гол.
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