Корнаухов назвал вероятную причину потери очков «Динамо» в матче с «Балтикой»

Экс-защитник ЦСКА и телеэксперт Олег Корнаухов прокомментировал итоги матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и калининградской «Балтикой» (1:1).

«Видимо, «Динамо» ещё не готово полностью. Слаженных взаимодействий было очень мало, какие‑то индивидуальные действия проскальзывали, но именно целостности «Динамо» пока не показало», — сказал Корнаухов в эфире телеканала «Матч ТВ».

На 12-й минуте встречи нападающий «Балтики» Брайан Хиль открыл счёт. На 48-й минуте защитник столичного «Динамо» Хуан Касерес забил ответный гол.

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