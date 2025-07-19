Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Селтик — Ньюкасл Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Корнаухов назвал вероятную причину потери очков «Динамо» в матче с «Балтикой»

Корнаухов назвал вероятную причину потери очков «Динамо» в матче с «Балтикой»
Комментарии

Экс-защитник ЦСКА и телеэксперт Олег Корнаухов прокомментировал итоги матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и калининградской «Балтикой» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 12'     1:1 Касерес – 48'    

«Видимо, «Динамо» ещё не готово полностью. Слаженных взаимодействий было очень мало, какие‑то индивидуальные действия проскальзывали, но именно целостности «Динамо» пока не показало», — сказал Корнаухов в эфире телеканала «Матч ТВ».

На 12-й минуте встречи нападающий «Балтики» Брайан Хиль открыл счёт. На 48-й минуте защитник столичного «Динамо» Хуан Касерес забил ответный гол.

Видео: Гладышев подписал контракт с «Динамо» до 2030 года

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android