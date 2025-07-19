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«Бенфика» обходит «Зенит» в борьбе за Ричарда Риоса. «Рома» вышла из переговоров — Globo

«Бенфика» обходит «Зенит» в борьбе за Ричарда Риоса. «Рома» вышла из переговоров — Globo
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Португальская «Бенфика» вышла в лидеры в борьбе за полузащитника бразильского «Палмейраса» Ричарда Риоса и готова обновить клубный трансферный рекорд, заплатив за 25-летнего колумбийца запрашиваемые € 30 млн. Об этом сообщает популярное издание Globo.

По информации источника, «орлы» активизировались после выхода из переговоров «Ромы», с которыми сам футболист уже согласовал личные условия контракта. Отмечается, что предложение римлян не соответствовало требованиям «Палмейраса».

Также утверждается, что «Зенит» отправил выгодное официальное предложение бразильскому клубу, но сам игрок не рассматривает санкт-петербургский клуб в качестве приоритетного клуба для перехода в европейский футбол. Однако Риос пока категорически не отклонил возможность переезда в РПЛ. Кроме сине-бело-голубых серьёзный интерес к футболисту проявляют «Порту», «Вулверхэмптон», «Ноттингем Форест» и «Эвертон».

Полузащитник выступает за «Палмейрас» с марта 2023 года. Контракт с клубом действует до конца 2028 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 16 млн.

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