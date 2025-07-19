Появились новые подробности относительно возможного трансфера Забарного в «Тоттенхэм»

Английский «Тоттенхэм» стремится подписать центрального защитника «Борнмута» Илью Забарного, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

По информации источника, лондонский клуб готов заплатить за 22-летнего украинца € 70 млн вместе с бонусами. К игроку до сих пор есть сильный интерес со стороны «ПСЖ», который предложил за Забарного € 60 млн, но эта сумма не устроила «Борнмут».

Приоритетом украинца является «ПСЖ», однако пока неизвестно, будут ли французы делать ещё одно предложение.

Защитник выступает в составе «Борнмута» с января 2023 года. В минувшем сезоне Забарный принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей.

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