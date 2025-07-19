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Эдуард Сперцян согласился перейти в «Жирону» на фоне переговоров с «ПСЖ» — Arménie Footbal

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в испанской Жироне, сообщает Arménie Football.

По сведениям источника, футболист принял предложение испанского клуба на фоне продвигающихся переговоров с «Пари Сен-Жермен». Источник также сообщает, что представители «Краснодара» и «Жироны» встретятся, чтобы достичь взаимной договорённости о трансфере.

Известный армянский журналист Грач Хачатрян на странице в социальной сети Х также подтвердил информацию об интересе «Жироны» к игроку.

Сперцян — воспитанник «Краснодара». В минувшем сезоне РПЛ Эдуард принял участие в 28 матчах, в которых он отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2026 года.

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