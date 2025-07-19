В Армении назвали организатора встречи представителей «Жироны» и «Краснодара» по Сперцяну

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян, как уже сообщалось, может продолжить карьеру в испанской «Жироне». Х-аккаунт Arménie Football сообщил некоторые детали возможных переговоров между клубами.

Так, по сведениям источника, одним из организаторов встречи представителей двух команд будет известный комментатор и журналист Нобель Арустамян. Ранее его имя называли в числе одного из организаторов трансфера Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

Напомним, Эдуард — воспитанник «Краснодара». В минувшем сезоне РПЛ он принял участие в 28 матчах, в которых отметился 11 голами и семью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего Сперцяна в € 25 млн.

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