Sky Sports опубликовал результаты опроса на лучшего футболиста в истории. Пеле — вне топ-3

Авторитетное английское издание Sky Sports провело опрос, чтобы определить величайшего футболиста за всю историю этого вида спорта.

В итоге участие в голосовании приняли около полумиллиона респондентов. Первое место занял форвард сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду, получивший 36% всех голосов.

На втором месте с незначительным отставанием разместился именитый аргентинец из «Интер Майами» Лионель Месси (35%). Третью позицию занял легендарный соотечественник Месси Диего Марадона, а четвёрку сильнейших замкнул бразилец Пеле.

Напомним, Марадона скончался в 2020 году, а Пеле — в 2022-м.

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