Хуан Касерес рассказал, что не получилось у «Динамо» в матче с «Балтикой»

Правый защитник московского «Динамо» Хуан Касерес ответил на вопросы о сложностях игры с калининградской «Балтикой» в 1-м туре РПЛ (1:1).

— Что не получилось у команды?

— Не получилось сделать последнюю передачу, не получилось в завершении.

— Показалось, что «Динамо» в первом тайме играло без огонька и искры.

— В течение недели мы тренировались, чтобы найти своё движение, но «Балтика» такая команда, которая закрыла всё пространство, и нам было сложно, особенно в первом тайме.

— Как планировалось взламывать оборону «Балтики»?

— Наши крайние защитники должны были находить наших атакующих полузащитников и нападающих, но было сложно найти эту передачу, потому что «Балтика» была очень закрыта в обороне, — рассказал Касерес в эфире телеканала «Матч ТВ».

25-летний парагвайский защитник Хуан Касерес на 48-й минуте игры забил единственный гол «Динамо» и был признан лучшим игроком матча по его итогам.

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