Овечкин одним словом охарактеризовал игру «Динамо» в первом матче при Карпине с «Балтикой»
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин охарактеризовал игру футбольного «Динамо» в матче 1-го тура РПЛ с «Балтикой», который прошёл вчера, 18 июля.
Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 12' 1:1 Касерес – 48'
— Как вам игра «Динамо»?
— Отлично, — приводит слова Овечкина «Матч ТВ».
Напомним, Овечкин находился на стадионе и смотрел игру столичного клуба с трибун. Матч завершился со счётом 1:1. «Балтика» забила первой, в их составе отличился Брайан Хиль на 12-й минуте встречи. Хозяева смогли сравнять счёт на 48-й минуте благодаря усилиям Хуана Касереса.
Эта игра стала первой официальной встречей «Динамо» под руководством нового главного тренера Валерия Карпина.
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