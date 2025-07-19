Овечкин одним словом охарактеризовал игру «Динамо» в первом матче при Карпине с «Балтикой»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин охарактеризовал игру футбольного «Динамо» в матче 1-го тура РПЛ с «Балтикой», который прошёл вчера, 18 июля.

— Как вам игра «Динамо»?

— Отлично, — приводит слова Овечкина «Матч ТВ».

Напомним, Овечкин находился на стадионе и смотрел игру столичного клуба с трибун. Матч завершился со счётом 1:1. «Балтика» забила первой, в их составе отличился Брайан Хиль на 12-й минуте встречи. Хозяева смогли сравнять счёт на 48-й минуте благодаря усилиям Хуана Касереса.

Эта игра стала первой официальной встречей «Динамо» под руководством нового главного тренера Валерия Карпина.

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