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Защитник «Рубина» Тесленко назвал клуб, против которого труднее всего играть в РПЛ

Защитник «Рубина» Тесленко назвал клуб, против которого труднее всего играть в РПЛ
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Центральный защитник казанского «Рубина» Егор Тесленко назвал команду в чемпионате России, матчи с которой, по его мнению, складываются труднее всего.

– Против какой команды труднее всего играть?
– Ну, пока что эта команда – «Зенит». Почему-то с сине-бело-голубыми у нас самые тяжёлые игры складывались, — приводит слова Тесленко «Татар-информ».

В минувшем сезоне «Рубин» и «Зенит» провели четыре матча друг с другом. Во 2-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 казанцы уступили дама крупно (0:4), Игра второго круга проходила в рамках 22-го тура и завершилась с тем же счётом (0:4). В двух матчах группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России — 2024/2025 «Зенит» также дважды оказался сильнее (1:0, 2:0).

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