Полузащитник «Балтики» Петров: не считаю ничью с «Динамо» поводом для радости

Хавбек калининградской «Балтики» Максим Петров высказался о результате матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). Итоговый счёт встречи — 1:1.

«Довольны игрой в матче с «Динамо», но ничьей — нет. Ничья — это неплохо, но я не считаю, что это повод для радости. По сути, у «Динамо» с игры было не так много моментов. У них очень хорошие стандарты, как раз с чего они и забили гол», — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.