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Полузащитник «Балтики» Петров: не считаю ничью с «Динамо» поводом для радости

Полузащитник «Балтики» Петров: не считаю ничью с «Динамо» поводом для радости
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Хавбек калининградской «Балтики» Максим Петров высказался о результате матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург). Итоговый счёт встречи — 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 12'     1:1 Касерес – 48'    

«Довольны игрой в матче с «Динамо», но ничьей — нет. Ничья — это неплохо, но я не считаю, что это повод для радости. По сути, у «Динамо» с игры было не так много моментов. У них очень хорошие стандарты, как раз с чего они и забили гол», — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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