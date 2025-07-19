В «Динамо» сообщили, что Луис Чавес больше не сыграет в 2025 году

Врач московского «Динамо» Александр Родионов ответил на вопрос, как проходит восстановление полузащитника бело-голубых Луиса Чавеса, ранее перенёсшего операцию после повреждения крестообразной связки правого колена, которое он получил на тренировке сборной Мексики.

«В этом году точно не сыграет. Операция прошла, восстановление идёт хорошо», — приводит слова Родионова «Матч ТВ».

Мексиканец выступает в составе «Динамо» с лета 2023 года. В минувшем сезоне Чавес принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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