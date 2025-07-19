«Локомотив» — «Сочи»: во сколько начало матча 1-го тура РПЛ-2025/2026, где смотреть

Сегодня, 19 июля, состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Локомотив» и «Сочи». Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Начало игры — в 18:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал «МАТЧ ПРЕМЬЕР». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Локомотив» заняло шестое место. Чемпионом страны стал «Краснодар». «Сочи» по сумме двух стыковых матчей переиграл «Пари Нижний Новгород» и вернулся в высший дивизион чемпионата России.