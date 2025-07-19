AS поделился информацией о будущем четырёх значимых для «Реала» футболистов

Испанское издание AS поделилось информацией о будущем защитников «Реала» Даниэля Карвахаля, Антонио Рюдигера, Давида Алабы и вратаря Тибо Куртуа в клубе, чьи контракты истекают по окончании сезона-2025/2026.

«Сливочные» не исключают вариант с продажей Рюдигера, если поступит предложение, устраивающее все стороны. Наиболее вероятно продолжение карьеры немецкого игрока в Саудовской Аравии.

Самая «деликатная» ситуация связана с Алабой, поскольку он является одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды, который часто подвергается травмам. В новом сезоне австриец будет пятым выбором на позицию центрального защитника в «Реале».

Будущее Карвахаля называется загадочным после прихода в клуб Трента Александер-Арнольда. В пользу испанца говорит то обстоятельство, что он является первым капитаном команды.

Положение Куртуа в клубе неоспоримо. В стане «сливочных» рассматривают вариант с продлением его контракта на два сезона, а не на один, как обычно делает «Реал», когда речь заходит о пролонгации игроков старше 30 лет.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: