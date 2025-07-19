Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Динамо Мх. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

AS поделился информацией о будущем четырёх значимых для «Реала» футболистов

AS поделился информацией о будущем четырёх значимых для «Реала» футболистов
Аудио-версия:
Комментарии

Испанское издание AS поделилось информацией о будущем защитников «Реала» Даниэля Карвахаля, Антонио Рюдигера, Давида Алабы и вратаря Тибо Куртуа в клубе, чьи контракты истекают по окончании сезона-2025/2026.

«Сливочные» не исключают вариант с продажей Рюдигера, если поступит предложение, устраивающее все стороны. Наиболее вероятно продолжение карьеры немецкого игрока в Саудовской Аравии.

Самая «деликатная» ситуация связана с Алабой, поскольку он является одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды, который часто подвергается травмам. В новом сезоне австриец будет пятым выбором на позицию центрального защитника в «Реале».

Будущее Карвахаля называется загадочным после прихода в клуб Трента Александер-Арнольда. В пользу испанца говорит то обстоятельство, что он является первым капитаном команды.

Положение Куртуа в клубе неоспоримо. В стане «сливочных» рассматривают вариант с продлением его контракта на два сезона, а не на один, как обычно делает «Реал», когда речь заходит о пролонгации игроков старше 30 лет.

Материалы по теме
Вальехо: после ухода Роналду из «Реала» возникла пустота. Он лидер на поле и вне его

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android