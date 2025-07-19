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Джоб Беллингем: я долгое время был настроен против перехода в дортмундскую «Боруссию»

Джоб Беллингем: я долгое время был настроен против перехода в дортмундскую «Боруссию»
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Английский полузащитник «Боруссии» Джоб Беллингем рассказал, что выступал против продолжения своей карьеры в дортмундском клубе, так как в нём играл его брат Джуд.

19-летний Джоб Беллингем перешёл в дортмундскую «Боруссию» из «Сандерленда» в июне за € 30,5 млн. С июля 2020 по июль 2023 года за клуб выступал его старший брат Джуд Беллингем.

«Я долгое время был настроен против перехода в дортмундскую «Боруссию» [из-за истории Джуда в клубе]. У меня были тревоги, страхи, и мне хотелось быть самим собой. Но я не думаю, что это должно было помешать мне принять правильное решение», — приводит слова Беллингема-младшего DAZN.

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