Джоб Беллингем: я долгое время был настроен против перехода в дортмундскую «Боруссию»

Английский полузащитник «Боруссии» Джоб Беллингем рассказал, что выступал против продолжения своей карьеры в дортмундском клубе, так как в нём играл его брат Джуд.

19-летний Джоб Беллингем перешёл в дортмундскую «Боруссию» из «Сандерленда» в июне за € 30,5 млн. С июля 2020 по июль 2023 года за клуб выступал его старший брат Джуд Беллингем.

«Я долгое время был настроен против перехода в дортмундскую «Боруссию» [из-за истории Джуда в клубе]. У меня были тревоги, страхи, и мне хотелось быть самим собой. Но я не думаю, что это должно было помешать мне принять правильное решение», — приводит слова Беллингема-младшего DAZN.