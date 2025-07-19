«Спартак» — «Динамо» Мх: во сколько начало матча 1-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 19 июля, состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся московский «Спартак» и махачкалинское «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Василий Казарцев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

В следующем туре красно-белые встретятся с калининградской «Балтикой». Игра состоится 26 июля. Махачкалинское «Динамо» проведёт матч с «Оренбургом». Он состоится 27 июля.

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