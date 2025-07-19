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Расписание матчей Первой лиги – 2025/2026 на 19 июля

Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 19 июля
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Сегодня, 19 июля, состоятся четыре матча в 1-м туре Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги 19 июля (время — московское):

16:00. «Уфа» — «СКА-Хабаровск»;
16:30. «Шинник» — «Урал»;
17:00. «Волга» Ульяновск — «Ротор»;
19:00. «Арсенал» Тула — «КАМАЗ».

В сезоне-2024/2025 победителем Первой лиги стала калининградская «Балтика». Команда Андрея Талалаева набрала 69 очков за 34 матча. Второе место заняло московское «Торпедо», у которого 65 очков. На третьей строчке расположился новороссийский «Черноморец», набравший за сезон 64 очка.

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона - 2025/2026
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