Расписание матчей Первой лиги — 2025/2026 на 19 июля

Сегодня, 19 июля, состоятся четыре матча в 1-м туре Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Первой лиги 19 июля (время — московское):

16:00. «Уфа» — «СКА-Хабаровск»;

16:30. «Шинник» — «Урал»;

17:00. «Волга» Ульяновск — «Ротор»;

19:00. «Арсенал» Тула — «КАМАЗ».

В сезоне-2024/2025 победителем Первой лиги стала калининградская «Балтика». Команда Андрея Талалаева набрала 69 очков за 34 матча. Второе место заняло московское «Торпедо», у которого 65 очков. На третьей строчке расположился новороссийский «Черноморец», набравший за сезон 64 очка.