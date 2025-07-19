Мендель: у «Балтики» нормально построена команда, по игре с «Динамо» все это видели

Полузащитник «Балтики» Андрей Мендель высказался о ничьей калининградцев с московским «Динамо» (1:1) в 1-м туре Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург).

«Мне кажется, что лучше в начале чемпионата сыграть с «Динамо» и «Спартаком», ведь команды только строятся и ищут свою игру. У нас команда построена нормально, по матчу с «Динамо» все это видели», — сказал Мендель в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Во 2-м туре «Балтика» сыграет на выезде с московским «Спартаком». Встреча пройдёт в субботу, 26 июля. В тот же день московское «Динамо» примет на своём поле «Ростов».