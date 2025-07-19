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Сегодня Мбемо пройдёт медосмотр для «МЮ», контракт будет подписан по схеме «5+1» — Романо

Сегодня Мбемо пройдёт медосмотр для «МЮ», контракт будет подписан по схеме «5+1» — Романо
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Нападающий «Брентфорда» Брайан Мбемо пройдёт медицинское обследование перед переходом в «Манчестер Юнайтед» в субботу, 19 июля. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, 25-летний футболист подпишет контракт с «красными дьяволами» до 2030 года с возможностью продления ещё на сезон.

Ранее СМИ сообщали, что манкунианцы заплатят £ 71 млн (€ 75,4 млн) — в качестве фиксированной суммы и ещё £ 6 млн (€ 7 млн) — в виде бонусов.

В минувшем сезоне Мбемо принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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