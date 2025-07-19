Саусь: после игры с «Динамо» «Спартак» по-другому будет настраиваться на «Балтику»

Полузащитник «Балтики» Владислав Саусь высказался о предстоящем матче со «Спартаком» после ничьей калининградцев с московским «Динамо» (1:1) в 1-м туре Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург).

«Цели команды на сезон максимальные — с каждым соперником показывать свою игру и добывать три очка. Дальше у нас игра против «Спартака». Мы провели матч с «Динамо». Думаю, теперь «Спартак» будет по-другому настраиваться на нас. Легко не будет ни нам, ни им. Но мы выйдем, будем показывать свой футбол и биться до конца, пытаясь победить.

Календарь не особо влияет на нашу команду. Наоборот, хорошо, что мы сейчас сыграем с сильными клубами. Это интересно, но нам всё равно играть с каждой командой в РПЛ. Сейчас так получилось, что играем два матча на выезде. Думаю, наши болельщики из Калининграда ждут первую домашнюю игру», — сказал Саусь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Во 2-м туре «Балтика» сыграет на выезде с московским «Спартаком». Встреча пройдёт в субботу, 26 июля. Первым домашним матчем для калининградской команды станет игра 3-го тура РПЛ с «Оренбургом», которая состоится в воскресенье, 3 августа.