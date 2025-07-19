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MD: «Барселона» не пойдёт «на безумство» ради покупки Диаса и не предложит более € 60 млн

MD: «Барселона» не пойдёт «на безумство» ради покупки Диаса и не предложит более € 60 млн
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В «Барселоне» не намерены идти «на безумство» ради подписания крайнего нападающего «Ливерпуля» Луиса Диаса, кандидатуру которого одобрили спортивный директор «блауграны» Деку и главный тренер Ханс-Дитер Флик. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, с учётом экономического положения и проблем с соответствием финансовому правилу 1:1 каталонский клуб не готов предложить мерсисайдцам более € 60 млн за трансфер Диаса. В «Барселоне» понимают, что, если другая команда предложит сопоставимые деньги за колумбийца, он, вероятно, выберет сине-гранатовых. В частности речь идёт о «Баварии», заинтересованной в вингере. Однако, если мюнхенский клуб будет готов заплатить € 75-80 млн, «Барселоне» придётся присмотреться к другим вариантам на рынке.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и восемью результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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