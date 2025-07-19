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В «Интере» подтвердили желание купить Лукмана у «Аталанты»

В «Интере» подтвердили желание купить Лукмана у «Аталанты»
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Спортивный директор «Интера» Пьеро Аусилио обозначил желание клуба приобрести футболиста «Аталанты» Адемолу Лукмана.

«Мы хотим подписать Адемолу Лукмана. Могу подтвердить, что мы ясно обозначили свои намерения «Аталанте», и надеемся, что они рассмотрят наше предложение. Лукман — наша главная цель», — приводит слова Аусилио SkySport.

Ранее журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что «нерадзурри» готовы заплатить за игрока € 40 млн. Отмечалось, что с самим футболистом уже достигнута договорённость.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Лукмана составляет € 60 млн.

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