«Лидс» объявил о переходе футболиста, который с 2016 года выступал за «Ньюкасл»

«Лидс» на официальном сайте объявил, что приобрёл центрального полузащитника «Ньюкасла» Шона Лонгстаффа.

Контракт с 27-летним футболистом рассчитан до лета 2029 года. По информации Transfermarkt, за хавбека заплатили € 13,8 млн.

В 32 матчах прошедшего клубного сезона Лонгстафф отдал одну результативную передачу. Футболист является воспитанником «Ньюкасла», выступал за «сорок» с 2016 года. В рамках аренды он играл за «Килмарнок» и «Блэкпул».

По итогам прошлого сезона «Лидс Юнайтед» стал победителем Чемпионшипа со 100 очками и напрямую вышел в английскую Премьер-лигу. «Ньюкасл Юнайтед» в прошедшем розыгрыше высшего дивизиона занял пятое место.