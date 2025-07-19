Точилин: «Балтика» по эмоциям превзошла «Динамо», с такими командами тяжело играть

Бывший главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о ничьей «Балтики» и московского «Динамо» в 1-м туре Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург).

«Динамо» только строится с новым тренером. Прошло не так много времени, чтобы можно было увидеть команду, которую хочет Карпин. В плане результата с «Балтикой» «Динамо» не удовлетворено. Но это первая игра, было и волнение, и давление, и эмоции. Пока рано делать какое-то выводы.

От «Балтики» увидели игру, которую Талалаев ставит во всех командах, где работает. У них было преимущество — футболисты мотивированы после выхода в РПЛ. По эмоциям как раз превзошли «Динамо». С такими командами тяжело играть — «Балтика» умеет обороняться», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Матч с «Балтикой» стал для «Динамо» первым в РПЛ под руководством нового главного тренера Валерия Карпина. Специалист возглавил бело-голубых перед стартом нового сезона. «Балтика» квалифицировалась в РПЛ по итогам минувшего сезона. Во 2-м туре калининградцы встретятся со «Спартаком».