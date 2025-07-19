Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Динамо Мх. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» — «Сочи»: онлайн-трансляция матча 1-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 18:00 мск

«Локомотив» — «Сочи»: онлайн-трансляция матча 1-го тура РПЛ-2025/2026 начнётся в 18:00 мск
Комментарии

Сегодня, 19 июля, состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Локомотив» и «Сочи». Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск). Начало игры — в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В минувшем сезоне МИР Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занял шестое место. Чемпионом страны стал «Краснодар». «Сочи» по сумме двух стыковых матчей переиграл «Пари Нижний Новгород» и спустя год отсутствия вернулся в высший дивизион чемпионата России.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Дзюба — монстр нестоличных дерби! В Москве тоже искрил, но как же часто проигрывал
Дзюба — монстр нестоличных дерби! В Москве тоже искрил, но как же часто проигрывал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android