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Новичок «Зенита» Вега рассказал, какие советы давал ему экс-игрок «Барселоны» Милито

Новичок «Зенита» Вега рассказал, какие советы давал ему экс-игрок «Барселоны» Милито
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Новоиспечённый защитник «Зенита» Роман Вега рассказал о влиянии, оказанном на него бывшим футболистом сборной Аргентины и «Барселоны» Габриэлем Милито.

– Правда ли, что своеобразным крёстным отцом в футболе считаете экс‑игрока «Барселоны» и сборной Аргентины Габриэля Милито?
– Так и есть. В своё время он играл тоже в защите.

И это был тот тренер, который внёс наибольший вклад в моё развитие. Когда наши пути пересеклись, я был очень молод. Габриэль очень много мне помогал. Советами, простыми словами, заботой. Например, он говорил: ты хорошо подкован технически, но для того, чтобы выйти на новый уровень, надо сильно прибавлять в плане оборонительных действий. Какие‑то моменты мы с ним лично разбирали. До сих пор очень благодарен Габриэлю. В том числе за то, что он научил меня понимать, над чем надо работать в тот или иной период карьеры, — приводит слова Веги «Матч ТВ».

Милито занимал должность главного тренера «Аргентинос Хуниорс» с 2021 по 2023 год. Вега являлся футболистом этой команды до перехода в «Зенит». Сине-бело-голубые объявили о переходе аргентинского защитника 3 июля.

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