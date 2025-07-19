Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Динамо Мх. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Акрон» — «Крылья Советов»: онлайн-трансляция матча 1-го тура РПЛ начнётся в 15:30 мск

«Акрон» — «Крылья Советов»: онлайн-трансляция матча 1-го тура РПЛ начнётся в 15:30 мск
Комментарии

Сегодня, 19 июля, состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся тольяттинский «Акрон» и самарские «Крылья Советов». Команды будут играть на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым (Набережные Челны). Начало игры — в 15:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 15:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне МИР Российской Премьер-Лиги «Акрон», проводивший дебютный сезон в элитном дивизионе, занял девятое место в турнирной таблице, «Крылья Советов» финишировали на 10-й строчке. Чемпионом страны стал «Краснодар».

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Дзюба — монстр нестоличных дерби! В Москве тоже искрил, но как же часто проигрывал
Дзюба — монстр нестоличных дерби! В Москве тоже искрил, но как же часто проигрывал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android