«Акрон» — «Крылья Советов»: онлайн-трансляция матча 1-го тура РПЛ начнётся в 15:30 мск

Сегодня, 19 июля, состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся тольяттинский «Акрон» и самарские «Крылья Советов». Команды будут играть на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым (Набережные Челны). Начало игры — в 15:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В прошлом сезоне МИР Российской Премьер-Лиги «Акрон», проводивший дебютный сезон в элитном дивизионе, занял девятое место в турнирной таблице, «Крылья Советов» финишировали на 10-й строчке. Чемпионом страны стал «Краснодар».