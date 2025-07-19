Футболист «Балтики» Саусь: в матче с «Динамо» мы должны были забирать три очка

Полузащитник «Балтики» Владислав Саусь прокомментировал ничью калининградцев с московским «Динамо» (1:1) в 1-м туре Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург).

«Мы провели очень хорошую игру против очень сильного соперника. Первый матч на выезде, было тяжело. Но многие эксперты отметили, что «Балтика» была сильнее «Динамо» и заслуживала победы. Мы должны были забирать три очка, но чуть недоработали на стандарте. В футболе такое бывает, однако будем работать, чтобы в дальнейшем таких ошибок больше не было.

Голевая передача в первом матче сезона — хороший момент для меня. Надеюсь, что дальше буду приносить пользу команде. Личных целей на сезон нет. Хочется просто приносить пользу команде, побеждать и двигаться дальше», — сказал Саусь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На 12-й минуте нападающий «Балтики» Брайан Хиль открыл счёт в матче. Голевой передачей на него отметился Владислав Саусь. Бело-голубые ответили голом после розыгрыша углового на 48-й минуте. Отличился защитник Хуан Касерес.