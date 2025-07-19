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Футболист «Балтики» Саусь: в матче с «Динамо» мы должны были забирать три очка

Футболист «Балтики» Саусь: в матче с «Динамо» мы должны были забирать три очка
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Полузащитник «Балтики» Владислав Саусь прокомментировал ничью калининградцев с московским «Динамо» (1:1) в 1-м туре Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург).

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 12'     1:1 Касерес – 48'    

«Мы провели очень хорошую игру против очень сильного соперника. Первый матч на выезде, было тяжело. Но многие эксперты отметили, что «Балтика» была сильнее «Динамо» и заслуживала победы. Мы должны были забирать три очка, но чуть недоработали на стандарте. В футболе такое бывает, однако будем работать, чтобы в дальнейшем таких ошибок больше не было.

Голевая передача в первом матче сезона — хороший момент для меня. Надеюсь, что дальше буду приносить пользу команде. Личных целей на сезон нет. Хочется просто приносить пользу команде, побеждать и двигаться дальше», — сказал Саусь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На 12-й минуте нападающий «Балтики» Брайан Хиль открыл счёт в матче. Голевой передачей на него отметился Владислав Саусь. Бело-голубые ответили голом после розыгрыша углового на 48-й минуте. Отличился защитник Хуан Касерес.

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