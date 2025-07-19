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Агент Вольтемаде раскритиковал «Штутгарт» за отказ от продажи в «Баварию» за € 55 млн

Агент Вольтемаде раскритиковал «Штутгарт» за отказ от продажи в «Баварию» за € 55 млн
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Дэнни Бахман, агент немецкого нападающего Ника Вольтемаде, удивился позиции «Штутгарта» после того, как клуб отклонил очередное предложение «Баварии» по покупке игрока.

Ранее «Бавария» сделала новое предложение за Вольтемаде в размере € 50+5 млн. «Штутгарт» отклонил его, клуб планирует выручить с продажи игрока не менее € 80 млн.

«Когда рекордное для Бундеслиги предложение в € 55 млн недостаточно даже для личной встречи, то возникает вопрос, какую сумму «Штутгарт» на самом деле считает экстраординарной. Это было непредсказуемо», – приводит слова Бахмана журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

В минувшем сезоне Вольтемаде принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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