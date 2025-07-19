Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Динамо Мх. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Колыванов высказался о ничьей «Динамо» в матче с «Балтикой»

Игорь Колыванов высказался о ничьей «Динамо» в матче с «Балтикой»
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился мнением о матче 1-го тура РПЛ между московским «Динамо» и калининградской «Балтикой» (1:1). Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург).

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 12'     1:1 Касерес – 48'    

«У «Динамо» была командная ошибка в пропущенном голе. Игра складывалась тяжело — «Балтика» организованно вышла на игру. Физически команда хорошо готова, поэтому «Динамо» было непросто. Впереди у команды практически ничего не получалось. Мы привыкли, что «Динамо» разыгрывает в середине поля, но соперник хорошо играл. Был высокий прессинг от «Балтики». Гладышев пытался что-то создать, но один в поле не воин. Фернандес сыграл не очень хорошо — тяжеловатый, не успевал», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Матч с «Балтикой» стал для «Динамо» первым в РПЛ под руководством нового главного тренера Валерия Карпина. Специалист возглавил бело-голубых перед стартом нового сезона. «Балтика» квалифицировалась в РПЛ по итогам минувшего сезона. Во 2-м туре калининградцы встретятся со «Спартаком».

Материалы по теме
Карпин спасся в дебютном матче! «Динамо» расстроило, а гол «Балтики» — красотища. Видео
Карпин спасся в дебютном матче! «Динамо» расстроило, а гол «Балтики» — красотища. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android