Игорь Колыванов высказался о ничьей «Динамо» в матче с «Балтикой»

Экс-нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился мнением о матче 1-го тура РПЛ между московским «Динамо» и калининградской «Балтикой» (1:1). Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским (Санкт-Петербург).

«У «Динамо» была командная ошибка в пропущенном голе. Игра складывалась тяжело — «Балтика» организованно вышла на игру. Физически команда хорошо готова, поэтому «Динамо» было непросто. Впереди у команды практически ничего не получалось. Мы привыкли, что «Динамо» разыгрывает в середине поля, но соперник хорошо играл. Был высокий прессинг от «Балтики». Гладышев пытался что-то создать, но один в поле не воин. Фернандес сыграл не очень хорошо — тяжеловатый, не успевал», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Матч с «Балтикой» стал для «Динамо» первым в РПЛ под руководством нового главного тренера Валерия Карпина. Специалист возглавил бело-голубых перед стартом нового сезона. «Балтика» квалифицировалась в РПЛ по итогам минувшего сезона. Во 2-м туре калининградцы встретятся со «Спартаком».