Защитник «Боруссии» объяснил, почему бразильские футболисты не хотят играть в Германии

Бразильский защитник дортмундской «Боруссии» Ян Коуто предположил, почему его соотечественники не хотят продолжать футбольную карьеру в Германии.

«Я играл четыре года в Испании. Привык к языку и людям. Не ожидал, что переезд в Германию будет настолько другим. Как в личном плане, так и в плане общения с «Боруссией» и людьми, которые отстранились. Вот почему многие бразильцы больше не ездят в Германию. Это непросто, но мне приходится с этим справляться», — приводит слова Коуто BorussiaDortmund.net.br.

Коуто 23 года, он выступает за «Боруссию» с 2024 года. Ранее защитник играл за «Коритибу» из Бразилии, португальскую «Брагу» и испанскую «Жирону».