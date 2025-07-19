Гендиректор хоккейного «Трактора» занял аналогичный пост в футбольном клубе «Челябинск»

Иван Савин назначен новым генеральным директором «Челябинска», сообщается на сайте футбольного клуба.

Савин — российский хоккеист, воспитанник челябинского «Мечела». Сейчас он также занимает должность генерального директора хоккейного клуба «Трактор». Савин сохранит пост в хоккейном клубе и будет возглавлять две профессиональные команды Челябинской области.

«Рад оказаться в футбольном клубе «Челябинск». Прежде всего хочу поздравить болельщиков с выходом в Первую лигу. Футбол и хоккей — два самых популярных вида спорта в Челябинской области. С точки зрения структуры управления между ними много общего. Моя основная задача на первом этапе — организовать эффективное управление в клубе. Футбол — командная игра. Мы все будем действовать единым целом, чтобы добиться нужных нам результатов», — приводит слова Савина пресс-служба «Челябинска».

В предстоящем сезоне «Челябинск» выступит в Pari Первой лиге. В 1-м туре команда сыграет с «Торпедо» 19 июля.