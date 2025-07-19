Степашин — о драке Смолова: он пришёл в кафе как краснодарец. Динамовцем он туда не ходил

Член совета директоров, председатель консультативного совета московского «Динамо» Сергей Степашин высказался о драке в кафе с участием бывшего нападающего бело-голубых и «Краснодара» Фёдора Смолова.

«Не знаю, зачем его понесло с утра пораньше [в кафе]. Утром надо спать. Дай бог, что всё пройдёт. При случае у Фёдора спрошу. Фёдор-то пришёл [в кафе] как краснодарец. Динамовцем он туда не ходил», — приводит слова Степашина ТАСС.

Ранее стало известно, что в конце мая Смолов подрался с двумя мужчинами в московском кафе.

Нападающий вернулся в «Динамо» в 2022 году и выступал в составе бело-голубых до лета 2024 года. Затем футболист присоединился к «Краснодару», за который играл с 2015 по 2018 год. Нынешним летом Смолов покинул стан «быков».

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