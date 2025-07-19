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«Сочи» анонсировал новый сезон РПЛ и матч 1-го тура с «Локомотивом» в стиле Mortal Kombat

«Сочи» анонсировал новый сезон РПЛ и матч 1-го тура с «Локомотивом» в стиле Mortal Kombat
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Пресс-служба ФК «Сочи» анонсировала матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» в стиле компьютерной игры Mortal Kombat. Встреча состоится сегодня, 19 июля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Булановым (Саранск).

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 18:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В видео, опубликованном в телеграм-канале «Сочи», 16 команд чемпионата России представлены в виде персонажей компьютерной игры. Согласно сюжету, бойцы стоят на рельсах во время поединка, а персонажа красно-зелёных переезжает поезд.

Видео доступно в телеграм-канале «Сочи».

«Сочи» квалифицировался в РПЛ, заняв пятое место в Лиге Pari — 2024/2025 и победив «Пари НН» (1:2, 3:1) в переходных матчах. «Локомотив» завершил минувший сезон на шестом месте с 53 очками в 30 турах.

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