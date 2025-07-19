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Игорь Колыванов: Карраскаль большая потеря для «Динамо», чем Чавес

Игорь Колыванов: Карраскаль большая потеря для «Динамо», чем Чавес
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Экс-нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов назвал футболистов бело-голубых, которых не хватает команде на старте сезона. В 1-м туре Российской Премьер-Лиги подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с калининградской «Балтикой» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
18 июля 2025, пятница. 20:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 12'     1:1 Касерес – 48'    

«Чавес выбыл до конца сезона из-за травмы, но и Карраскаль собирается покинуть команду. Хорхе большая потеря для «Динамо», чем Чавес. Хотя мексиканец хорошо себя проявил, но Карраскаль с Бителло ведут игру команды. Они играют успешно, интересно. Хорхе — значимая потеря. «Динамо» надо подумать о приобретении ещё одного полузащитника», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее врач московского «Динамо» Александр Родионов подтвердил, что полузащитник бело-голубых Луис Чавес не сыграет до конца года после операции на крестообразной связке колена. Колумбиец Хорхе Карраскаль, по данным СМИ, близок к переходу во «Фламенго». Он не был включён в заявку на игру 1-го тура с «Балтикой». Кроме того, из-за травм начало сезона пропускают форварды Константин Тюкавин и Артур Гомес.

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