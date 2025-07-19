Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Динамо Мх. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

33-летний Куртуа продлил контракт с «Реалом» до 2027 года — Marca

33-летний Куртуа продлил контракт с «Реалом» до 2027 года — Marca
Комментарии

Вратарь Тибо Куртуа и мадридский «Реал» подписали соглашение о продлении контракта, срок которого истекал 30 июня 2026 года. Контракт с 33-летним голкипером продлён до 2027 года. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, соглашение было пролонгировано без каких-либо условий, связанных с количеством сыгранных матчей или других обстоятельств.

Куртуа выступает в составе «сливочных» с лета 2018 года. В минувшем сезоне голкипер принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в 17 из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Тибо Куртуа Подробнее
Материалы по теме
«Реал» предложит 33-летнему Куртуа новый контракт — Романо

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android