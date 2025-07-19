33-летний Куртуа продлил контракт с «Реалом» до 2027 года — Marca

Вратарь Тибо Куртуа и мадридский «Реал» подписали соглашение о продлении контракта, срок которого истекал 30 июня 2026 года. Контракт с 33-летним голкипером продлён до 2027 года. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, соглашение было пролонгировано без каких-либо условий, связанных с количеством сыгранных матчей или других обстоятельств.

Куртуа выступает в составе «сливочных» с лета 2018 года. В минувшем сезоне голкипер принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в 17 из которых он отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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