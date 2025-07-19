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Генеральный директор «Пари НН» сообщил о переговорах по Босельи с другими клубами

Генеральный директор «Пари НН» сообщил о переговорах по Босельи с другими клубами
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал об интересе к полузащитнику команды Хуану Босельи со стороны зарубежных клубов, а также назвал причины, которые затрудняют переговоры о потенциальной продаже.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Переговоры по Босельи есть до сих пор. Но это вопрос не только денег. Деньги, конечно, хорошо. Можно взять и по щелчку пальца их получить. Но также важно, кто будет играть в «Пари НН». Кто усилит позицию по отношению к Босельи?

Но важно в плане денег, если есть предложение со стороны западного клуба. Не факт, что западный клуб способен заплатить. Можно вспомнить кейс ЦСКА, который до сих пор даже через CAS не может получить деньги из Великобритании. CAS говорит, что не может поддержать российский клуб, и говорят, что заплатят, когда закончится вся геополитическая ситуация. Будет хорошо, если на «Вест Хэм» наложат запрет на трансферы, но мы не можем себе позволить ждать деньги годами. У нас не такие финансовые возможности, как у ЦСКА», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Хуан Босельи выступает за «Пари НН» с сентября 2023 года. Уругваец перебрался в российский клуб из португальского «Жил Висенте». В минувшем сезоне на счету 25-летнего футболиста 10 голов и две результативные передачи в 26 матчах Российской Премьер-Лиги. Полузащитник Никола Влашич перешёл в «Вест Хэм» из ПФК ЦСКА за € 30 млн в августе 2021 года. Армейцы до сих пор не получили деньги за трансфер.

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