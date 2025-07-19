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Чалханоглу интересен «Фенербахче», «Интер» требует € 25-30 млн за трансфер — Скира

Чалханоглу интересен «Фенербахче», «Интер» требует € 25-30 млн за трансфер — Скира
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«Фенербахче» проявляет интерес к 31-летнему полузащитнику «Интера» Хакану Чалханоглу. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «нерадзурри» требуют € 25-30 за трансфер турецкого футболиста. Две недели назад итальянский гранд отклонил предложение «Галатасарая», который был готов заплатить около € 10 млн.

В минувшем сезоне Чалханоглу принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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