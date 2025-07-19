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Модрич — покинувшему «Реал» Васкесу: ты знаешь, что у тебя есть друг навеки. Люблю

Модрич — покинувшему «Реал» Васкесу: ты знаешь, что у тебя есть друг навеки. Люблю
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Бывший футболист «Реала» Лука Модрич в социальной сети обратился к Лукасу Васкесу, который ранее покинул мадридский клуб после 10 лет в главной команде.

«Луки! Ты уже знаешь, что ты один из лучших людей, которых мне когда-либо давал «Реал» Мадрид. Поздравляю со всеми твоими достижениями в клубе твоей жизни. Ты — зеркало, в которое должны смотреть все молодые игроки клуба, мечтающие попасть в первую команду. Пример упорного труда и скромности.

Мне было очень приятно быть твоим товарищем по команде столько лет. Желаю тебе и твоей семье всего наилучшего на этом новом этапе. Ты знаешь, что здесь у тебя есть друг навеки. Я так сильно тебя люблю», — написал Модрич, опубликовав совместные фото с Васкесом во время игры в «Реале».

Васкесу 34 года. Он находился в системе «Королевского клуба» с 2007-го, но дебютировал в основном составе в 2015-м. За свою карьеру Лукас сыграл 402 матча за первую команду «сливочных» и выиграл 23 трофея.

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