Все 63 арбитра успешно прошли тестирование перед стартом сезона-2025/2026 РПЛ

Завершился учебно-тренировочный сбор главных арбитров и ассистентов Российской Премьер-Лиги, который проходил с 12 по 18 июля в Москве. Как сообщает официальный сайт РФС, в сборе приняли участие 29 судей и 34 помощника.

Рефери провели четыре практические тренировки с командой Медиалиги «БроукБойз», а также прошли серию теоретических занятий. Руководители профильных подразделений РФС прочитали лекции по информационной безопасности и медиавзаимодействию.

Сообщается, что по итогам сбора все арбитры прошли итоговое тестирование: теоретический и видеоэкзамены, а также фитнес-тест. Напомним, сезон-2025/2026 РПЛ стартовал в пятницу, 18 июля, матчем 1-го тура между «Динамо» и «Балтикой» (1:1).