Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Динамо Мх. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Все 63 арбитра успешно прошли тестирование перед стартом сезона-2025/2026 РПЛ

Все 63 арбитра успешно прошли тестирование перед стартом сезона-2025/2026 РПЛ
Комментарии

Завершился учебно-тренировочный сбор главных арбитров и ассистентов Российской Премьер-Лиги, который проходил с 12 по 18 июля в Москве. Как сообщает официальный сайт РФС, в сборе приняли участие 29 судей и 34 помощника.

Рефери провели четыре практические тренировки с командой Медиалиги «БроукБойз», а также прошли серию теоретических занятий. Руководители профильных подразделений РФС прочитали лекции по информационной безопасности и медиавзаимодействию.

Сообщается, что по итогам сбора все арбитры прошли итоговое тестирование: теоретический и видеоэкзамены, а также фитнес-тест. Напомним, сезон-2025/2026 РПЛ стартовал в пятницу, 18 июля, матчем 1-го тура между «Динамо» и «Балтикой» (1:1).

Материалы по теме
Главные обновления в судействе РПЛ перед сезоном. Добавились пять правил и три арбитра!
Эксклюзив
Главные обновления в судействе РПЛ перед сезоном. Добавились пять правил и три арбитра!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android