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Полузащитник «Ман Сити» стал главной трансферной целью «Эвертона» — The Independent

Полузащитник «Ман Сити» стал главной трансферной целью «Эвертона» — The Independent
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Полузащитник «Манчестер Сити» Джеймс Макэйти возглавляет список трансферных целей «Эвертона», который может потратить до £ 150 млн (€ 174 млн) на новых футболистов нынешним летом. Об этом сообщает The Independent.

По информации источника, «ириски» могут столкнуться с конкуренцией в борьбе за 22-летнего хавбека со стороны франкфуртского «Айнтрахта».

В минувшем сезоне Макэйти принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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