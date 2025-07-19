«МЮ» может включить Гарначо в сделку по обмену на форварда из клуба АПЛ — MEN

Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс может перейти в «Манчестер Юнайтед» в рамках сделки по обмену на вингера манкунианцев Алехандро Гарначо. Об этом сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, ранее «красные дьяволы» оценивали 21-летнего футболиста в £ 70 млн, однако маловероятно, что какая-либо команда приобретёт аргентинца за эту сумму, учитывая его положение в клубе, который хочет продать игрока.

В минувшем сезоне Гарначо принял участие в 58 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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