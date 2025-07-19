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Обамеянг переходит в «Марсель», стал известен срок контракта — Романо

Обамеянг переходит в «Марсель», стал известен срок контракта — Романо
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Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг продолжит карьеру в «Марселе», сообщает журналист Фабрицио Романо на странице в соцсети Х.

По данным Романо, Обамеянг выбрал «Марсель», отклонив предложения от клубов из Саудовской Аравии. Контракт с 36-летним форвардом будет подписан до июня 2027 года. Сделка была согласована вечером в пятницу, 18 июля, стороны устно договорились.

Обамеянг играл за «Марсель» в сезоне-2023/2024, после чего перешёл в саудовскую «Аль-Кадисию».

Предыдущим клубом 36-летнего Пьер-Эмерика Обамеянга была саудовская «Аль-Кадисия». В сезоне-2024/2025 Про-Лиги нападающий провёл 32 матча, в которых забил 17 мячей и оформил три голевые передачи. Также на его счету четыре игры и четыре гола в Кубке Саудовской Аравии. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 3,5 млн.

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