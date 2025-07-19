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«Торпедо» подаст жалобу в ФИФА на Гусмана

«Торпедо» подаст жалобу в ФИФА на Гусмана
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Московское «Торпедо» обратится в ФИФА в связи с неявкой в расположение команды самого дорогого игрока в истории клуба (€ 1,8 млн по данным Transfermarkt) Ейсона Гусмана.

В контракте колумбийского полузащитника прописана сумма расторжения контракта в размере € 10 млн, и юристы «Торпедо» будут добиваться её выплаты. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Колумбийский полузащитник перебрался в московский клуб из «Депортес Толима» в январе текущего года. Всего на его счету 11 матчей за «Торпедо» в весенней части Лиги Pari-2024|2025. В них Гусман отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей.

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