«Сначала не все поверили, что это возможно». Вратарь Беленов — о возвращении в «Уфу»

38-летний вратарь Александр Беленов высказался о возвращении в «Уфу», за которую выступал с 2017 по 2022 год.

– Что стало решающим фактором в принятии решения о возвращении в «Уфу»?

– Решающим стало то, что это не чужие для меня город и клуб. Здесь комфортно моей семье, поэтому выбор был в пользу «Уфы».

– Как отреагировала семья на твоё решение о возвращении в Уфу?

– Сначала не все поверили, что это возможно. Но жизнь показывает, что нет ничего невозможного. Когда я уходил из «Уфы», я сказал «до свидания», а не «прощай». Спасибо, что всё так сложилось.

– Как тебя встретили в команде? С кем из старых знакомых особенно приятно было увидеться?

– Из футболистов, кто был в команде в моё время, остались Саня Лукьянов, Лёха Чернов и Данил Ахатов. Конечно, я был рад их видеть. Также очень много людей, которые работали в клубе раньше: административный штаб, массажисты, начальник команды. Рад был видеть всех, и надеюсь, что они тоже были рады мне. Дяденька-охранник тоже работает, когда мы увиделись, была большая радость.

– Какие изменения произошли в клубе за то время, пока тебя не было? Что больше всего удивило или порадовало?

– Изменений произошло очень много, поэтому нынешняя «Уфа» – это уже не совсем тот клуб, из которого я уходил. Но все мы объединены общей целью – вернуться на прежние позиции. Будем стараться и возвращать наших болельщиков на стадион.

– Насколько сложно было адаптироваться к реалиям команды ФНЛ после множества сезонов в Премьер-Лиге?

– Я думаю, что футбол везде одинаковый. Моя задача – ловить мячи и не давать им залетать в мои ворота. Конечно, различия есть – это и поля, и стадионы, и медиа, и освещение. Но нужно принимать эти реалии и стараться быть максимально полезным для команды и клуба, — приводит слова Беленова сайт «Уфы».