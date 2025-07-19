«Арсенал» и «Челси» начали переговоры с Симонсом, он может быть продан за € 60 млн — CO

Агенты атакующего полузащитника «РБ Лейпциг» Хави Симонса начали переговоры с «Арсеналом», «Челси» и «Тоттенхэмом» о возможном трансфере футболиста летом. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, нидерландский футболист может быть продан за € 60 млн. Сам Симонс заинтересован в переезде в Англию.

В минувшем сезоне Симонс принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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