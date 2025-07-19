«Сочи» объявил об аренде игрока «Локомотива» перед матчем с железнодорожниками

«Сочи» арендовал у московского «Локомотива» нападающего Артёма Корнеева, сообщила пресс-служба клуба.

Соглашение с 19-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2025/2026. Выступать за «Сочи» Корнеев будет под 18-м номером.

Корнеев — воспитанник академии «Локомотива». Внутри клубной системы прошёл все юношеские команды в ЮФЛ, а также три сезона выступал за молодёжную. В МФЛ на его счету 47 матчей, 21 гол и 14 голевых передач. В 2023 году вместе с железнодорожниками стал победителем Молодёжной футбольной лиги.

За юношеские сборные России разных возрастов Корнеев провёл 18 игр, в которых отметился двумя мячами.

Сегодня, 19 июля, «Локомотив» примет «Сочи» в 1-м туре РПЛ, матч начнётся в 18:00 мск.